Тринадцать человек стали жертвами последствий, вызванных извержением вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в воскресенье официальный представитель правительства страны Патрик Муяя.

По словам официального представителя, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.

Муяя призвал жителей проявлять бдительность, строго соблюдая указания властей провинции в ожидании решения губернатора о возвращении в свои дома.

«На данный момент зарегистрирована гибель 13 человек (в связи с извержением вулкана)», — заявил Муяя в обращении, которое транслировало национальное телевидение ДР Конго.

Ранее житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня. Как сообщил губернатор провинции Северное Киву Констан Ндима, пять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации из города.

В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили, что вулкан Ньирагонго, расположенный близ города Гома в провинции Северное Киву, начал извержение. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения. По данным Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечает издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.