В компании Boeing прокомментировали крушение самолета в Индонезии

Компания Boeing в курсе крушения пассажирского лайнера Boeing 737-500 в Индонезии и пытается собрать больше данных о случившемся. Об этом в субботу, 9 января, сообщил представитель корпорации Дана Саллум.

«Мы в курсе о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы пытаемся собрать больше информации», — цитирует ее «РИА Ноовсти».

Ранее в субботу министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил о крушении пассажирского самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air. По его словам, в ведомстве организуют пресс-конференцию, в ходе которой будут представлены имеющиеся сведения о катастрофе.

Boeing 737 пропал с радаров 9 января спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет вылетел в город Понтианак, однако за минуту до исчезновения начал резко терять высоту.

Позднее агентство Xinhua со ссылкой на источники сообщило, что Boeing 737-500 упал в воду недалеко от столицы Индонезии, а в предполагаемом месте крушения найдены обломки лайнера и части тел. В свою очередь, портал Delik проинформировал, что крушение произошло в Яванском море в районе острова Лаки.

Портал Airlive отметил, что на борту самолета находились 62 человека, включая семерых детей, троих младенцев и шестерых членов экипажа. Точное число пассажиров устанавливается.

Российское посольство сообщило, что по предварительным данным россиян на борту не было. Власти Индонезии уточняют информацию об иностранцах, которые могли находиться в самолете (iz.ru)