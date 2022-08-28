Неизвестные преступники убили журналистов Лейнера Монтеро и Дилию Контрерас в департаменте Магдалена на севере Колумбии.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье радиостанция Caracol.

Двое вооруженных гражданских лиц открыли огонь по машине, в которой помимо Монтеро и Контрерас находился их коллега Хоакин Гутьеррес, на дороге в районе Фундасьон. Гутьеррес получил ранения и в настоящее время находится в больнице. «Мы созвали срочное совещание силовых структур, чтобы ознакомиться с информацией, которую собрали полицейские», — заявил глава муниципальной администрации Карлос Сьерра. Сведений о возможных мотивах расправы пока обнародовано не было.

Монтеро был владельцем местной радиостанции Sol Digital Stereo, а Контрерас работала в нескольких региональных и столичных изданиях. Они стали первыми сотрудниками СМИ, погибшими от рук преступников в южноамериканской стране в текущем году.