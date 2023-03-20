Четверо военных погибли в результате падения вертолета на западе Колумбии. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Густаво Петро.
«С сожалением сообщаю, что выживших при происшествии с воздушным судном в Кибдо нет. Выражаю поддержку семьям капитана Эктора Хереса, лейтенанта Джульеты Гарсии, сержантов Джона Ороско и Рубена Легисамона в этот трагичный момент», — написал он в Twitter.
По словам Петро, экипаж выполнял «задачи по снабжению». В местных СМИ была опубликована видеозапись с моментом падения вертолета, которую сделали очевидцы. Причины происшествия пока не установлены.