На фоне вспышки коронавируса власти Северной Кореи сообщили о смертях еще шести человек от «лихорадки». Тем самым число скончавшихся к вечеру 16 мая возросло до 56, заявило утром во вторник, 17 мая, государственное информагентство ЦТАК.

В общей сложности данное заболевание выявлено у 1 483 060 человек, не менее 663 910 человек проходят лечение, указало далее агентство. По его данным, «во все аптеки» Пхеньяна была направлена армия, которая начала развозить медикаменты. Тем самым предполагается «незамедлительно устранить несоответствия в поставках лекарств», написало ЦТАК.

Кроме того, проводится широкомасштабная информационная кампания о варианте коронавируса «омикрон», а к выявлению инфицированных привлечены тысячи чиновников, учителей и студентов-медиков, сообщается далее.

Власти КНДР объявили о вспышке «неизвестной лихорадки» на прошлой неделе. Председатель Госсовета Ким Чен Ын объявил приоритетом борьбу с вирусом и распорядился ввести общенациональный локдаун. Кроме того, он подверг критике собственные ведомства, в частности, за то, что аптеки не были открыты круглосуточно.

Чтобы защитить себя от пандемии, КНДР — одна из самых изолированных стран мира — закрыла свои границы в начале 2020 года. По мнению экспертов, северокорейской системе здравоохранения будет сложно справиться с крупной вспышкой вируса. В отличие от соседних стран, почти никто из 25 млн жителей КНДР предположительно не был привит против коронавируса. Эта страна до сих пор не принимала предложения по осуществлению программы вакцинации, поступавшие от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также Китая и России. (DW)