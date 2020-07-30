В КНДР испытали крылатую ракету

Во время летних учений в начале июля Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на «Ренхап».

По данным опрошенных агентством военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея продолжает деятельность, возможно, связанную с обогащением урана на ядерном комплексе в Йонбене.

| 2020-07-30T09:15:50+04:00 30 июля 2020, 10:45|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss