В Китае решили расследовать дело умершего врача, предупредившего о коронавирусе

Специальная следственная группа центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины направится в город Ухань для проведения расследования ситуации, связанной со скончавшимся от коронавируса доктором Ли Вэньляном, который одним из первых в декабре сообщил о вспышке пневмонии, но власти не восприняли его слова всерьез, говорится в заявлении комиссии.

«С одобрения Центрального комитета Компартии Китая, центральная комиссия КПК по проверке дисциплины приняла решение направить следственную группу в город Ухань провинции Хубэй для проведения всестороннего расследования ситуации с доктором Ли Вэньляном», — говорится в заявлении ведомства.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли Вэньляна распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.

На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать «ложных заявлений онлайн», которые могут серьезно подорвать общественный порядок. (РИА Новости)