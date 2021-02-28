В Китае при аварии на заводе погибли пять человек

Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в субботу поздно вечером в провинции Цзилинь. Работники погибли после того, как надышались ядовитыми газами, которые распространились по зданию в результате аварии. Что именно произошло, неизвестно.
Пострадавшие были доставлены в местную больницу, на данный момент они находятся в стабильном состоянии.(РИА Новости)
| 2021-02-28T09:26:11+04:00 28 февраля 2021, 10:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss