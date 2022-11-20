Бренд Maxus, входящий в состав китайской компании SAIC, представил двухэтажный автодом Maxus Everest на базе грузовика с жилой площадью 18 квадратных метров, сообщает портал «Китайские автомобили».

Автодом построен на платформе грузовика Genlion H6 от коммерческого бренда SAIC под названием Hongyan. На первом этаже грузовика располагаются кухня-столовая, санузел и откидная терраса, а на втором — кровать и диван.

Грузовик оснащен системами фильтрации и нагрева воды, бытовой техникой, теплым полом, проекторами и двумя кондиционерами. За работу электрики отвечает литий-ионная батарея емкостью 29 кВт⋅ч, которая может заряжаться от солнечных панелей, зарядных станций и двигателя.

Автодом получил дизельный двигатель объемом 8,7 л (330 л.с., 1400 Нм), разработанный компанией IVECO, 6-диапазонный «автомат», систему полного привода и три блокировки дифференциала. Стандартная емкость топливного бака составляет 300 литров, чего должно хватить на 1 тыс. км пробега (за доплату предлагается бак на 600 л). Цена грузовика составляет 2,88 млн юаней.