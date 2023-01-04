Крематории по всему Китаю оказались переполнены из-за резкого роста в стране числа заразившихся коронавирусной инфекцией, пишет Bloomberg.

Согласно официальным данным, от COVID-19 в КНР скончались 12 миллионов человек. Вместе с тем эксперты предполагают, что в январе смертность в Китае может вырасти с 9 тысяч человек в день до 25 тысяч, поскольку увеличится число междугородних поездок к Лунному Новому году.

Как отметили сотрудники похоронных бюро в Пекине и Шанхае, крематории работают каждую ночь. Причем ближайшее свободное место для кремации находится лишь в середине января.

В один из крематориев поступило за день более 500 тел. Один из работников крематория признался, что «вся система сейчас парализована».