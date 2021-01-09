В Китае от коронавируса вакцинировали более 9 млн человек

В Китае от коронавируса вакцинировали более девяти миллионов человек, передает  TACC, ссылаясь на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исиня.

Он уточнил, что с 15 декабря в стране были привиты 7,5 миллиона жителей, плюс к этому были вакцинированы 1,6 миллиона представителей групп высокого риска.

Исинь подчеркнул, что вакцинация для жителей КНР будет бесплатной.

Для экстренного использования в Китае утвердили две кандидатные вакцины компаний Sinopharm и Sinovac. Еще одну вакцину компании CanSino утвердили для использования в вооруженных силах.

Ранее сообщалось, что в Китае из-за вспышки COVID-введен карантин в 11-миллионном городе (aif.ru)

| 2021-01-09T10:05:19+04:00 9 января 2021, 10:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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