В Китае назвали дату окончания вспышки коронавируса

В правительстве Китая рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад, передает Reuters.

По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на ночь 30 января число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые.(Газета.Ru)

| 2020-01-30T10:34:42+00:00 30 января 2020, 12:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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