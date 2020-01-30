В Китае назвали дату окончания вспышки коронавируса

В правительстве Китая рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад, передает Reuters.

По мнению китайских властей, вспышка вируса достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на ночь 30 января число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые.(Газета.Ru)