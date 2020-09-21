В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус

Власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства города Чанчунь.
» 18 сентября в районе Куаньчэн во время проверки одной из пищевых компаний на одной упаковке щупальцев кальмаров был обнаружен COVID-19, 19 сентября после повторной проверки тест вновь оказался положительным. Проверка показала, эта продукция была ввезена местной компанией из России», — говорится в сообщении.
Сообщается, после этого власти провели тестирование на нуклеиновую кислоту всех складских запасов и окружающей среды этого товара, а также людей, которые могли иметь контакт с продукцией, все взятые пробы оказались негативными.(РИА Новости)