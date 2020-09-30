В Китае готовят антимонопольное расследование в отношении Google

Антимонопольное ведомство Китая может начать расследование деятельности американской корпорации Google. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, с соответствующей инициативой еще в прошлом году выступила китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies. Предполагается, что Google подавляет конкуренцию, заняв доминирующее положение на рынке благодаря своей операционной системе Android, на которой работают мобильные устройства многих производителей из Китая.

Предложение передано на рассмотрение в антимонопольный комитет Госсовета КНР, отмечает Reuters. Как подчеркнул один из собеседников агентства, решение о проведении расследования может быть принято уже в октябре и будет зависеть от того, как будут складываться отношения двух стран.

Американские власти обвиняют ряд компаний из Китая в угрозе национальной безопасности США. Преследованию подверглись, например, Huawei, которую Минторг США в прошлом году внес в черный список, а также ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, и Tencent — разработчик мессенджера WeChat.

Huawei в августе прошлого года представила свою собственную ОС Harmony, которая может заменить Android.

В 2018 году Google была на €4,34 млрд оштрафована Еврокомиссией за нарушения антимонопольных правил.