Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский никогда не сядет за один стол с Владимиром Путиным.

Лидер россиян — не партнер для переговоров, он совершил слишком много очень серьезных преступлений, рассказал министр в интервью Corriere della Sera, комментируя предложение президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна по организации встречи Зеленского с Путиным.

Дипломат отметил, что переговоры с РФ возможны только после того, как захваченные противником земли будут освобождены, а этому можно помочь силовым и дипломатическим путями.

«Путин не партнер (для переговоров)… Существуют и другие дипломатические способы опосредованной борьбы. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом», — заявил глава МИД. (unian.net)