Представители России и Украины отрицают достижение существенного прогресса на переговорах о мире. О достижении ряда договорённостей ранее в пятницу сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турция предпринимает посреднические усилия, в ближайшее время он, как ожидается, поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. В преддверии этих разговоров он заявил турецким медиа, что российская и украинская делегация, по его информации, достигли предварительного соглашения по четырём из шести вопросов, которые они, как утверждается, обсуждают. Речь идёт, по словам Эрдогана, об отказе Украины от членства в НАТО, гарантиях безопасности для этой страны, ограничении вооружений украинской армии и статуса русского языка. Президент Турции подчеркнул, что требования России о признании аннексии Крыма и независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» Украина принять не готова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда» не подтвердил наличие договорённостей, о которых говорил Эрдоган, и отметил, что переговоры нельзя свести к описанным выше шести вопросам. В частности Кулеба подчеркнул, что украинский язык должен остаться единственным государственным. По словам министра, Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности, а переговоры с Россией идут тяжело. При этом он выразил благодарность Турции за дипломатические усилия для прекращения войны.

Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что России недостаточно нейтрального статуса Украины. Москва настаивает на «комплексном договоре», который учёл бы российские требования, высказанные в начале вторжения — о так называемой денацификации, демилитаризации, призании статуса Крыма и сепаратистских республик Донбасса. Без этого, подчеркнул Мединский, «заключение договора маловероятно». Он обвинил Украину в затягивании переговоров. (svoboda.org)