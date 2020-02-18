В Керчи пресекли два теракта, которые готовили подростки

В Керчи ФСБ пресекла подготовку двух тераков в образовательных учреждениях, передает ТАСС.
По данным ФСБ, двое подростков были последователями Владислава Рослякова, который напал на колледж в Керчи и убил 20 человек.
«В городе Керчь пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями г. Керчь 2003 и 2004 годов рождения», — сообщили в ФСБ.
У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.
При этом сообщается, что подозреваемые испытывали взрывные устройства на домашних животных.