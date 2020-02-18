В Керчи пресекли два теракта, которые готовили подростки

В Керчи ФСБ пресекла подготовку двух тераков в образовательных учреждениях, передает ТАСС.

По данным ФСБ, двое подростков были последователями Владислава Рослякова, который напал на колледж в Керчи и убил 20 человек.

«В городе Керчь пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями г. Керчь 2003 и 2004 годов рождения», — сообщили в ФСБ.

У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

При этом сообщается, что подозреваемые испытывали взрывные устройства на домашних животных.

| 2020-02-18T23:09:18+00:00 19 февраля 2020, 02:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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