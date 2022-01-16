В Казахстане после массовых протестов на улицах начали снимать таблички с упоминанием первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Так, в Нур-Султане надписи «Фонд Нурсултана Назарбаева» и Nursultan Nazarbayev qory пропали с таблички перед зданием фонда, а в Алматы больше нет указания авторства Назарбаева под его цитатой в зале совещаний в здании полиции.

КазТАГ пишет также, что городские власти пострадавшего во время протестов Алматы, «несмотря на ударные темпы восстановительных работ», пока не восстановили табличку с именем Назарбаева на одноименном проспекте.

Ссылаясь на своих корреспондентов в Казахстане, «Московский комсомолец» сообщает 15 января, что в Алматы на проспекте Назарбаева сняли все таблички с именем первого президента.

Агентство КазТАГ отмечает, что жители Казахстана зарегистрировали петицию, в которой, помимо переименования столицы страны обратно в Астану, просят «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия». (gordonua.com)