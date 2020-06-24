В Казахстане предлагают ввести налог на Google

В ходе пленарного заседания мажилиса депутат Фахриддин Каратаев поднял вопросы налогообложения иностранных интернет-компаний. «Министерство национальной экономики предлагает нормы, позволяющие обложить налогом на добавленную стоимость иностранные интернет-компании, оказывающие услуги гражданам РК. По-другому – «налог на гугл». Его плательщиками будут только иностранные интернет-компании – юридических и физических лиц данная норма не коснется. Вопрос – учитывая, что расширяется налогооблагаемая база, были ли вами проведены предварительные расчеты, насколько увеличится доходная часть бюджета?» – спросил он.

В свою очередь министр национальной экономики Руслан Даленов ответил, что норма касается только иностранных интернет-компаний.

«Вы правильно заметили, что она не будет распространяться на казахстанских плательщиков. Это будет способствовать, чтобы интернет-компании встали на учет и уплачивали НДС – это соответствует международным стандартам. Иностранные интернет-компании объем оказываемых услуг и предоставление товаров, они готовы оплачивать НДС по этим услугам и работам. Но у нас такая норма отсутствовала, теперь в рамках законопроекта такая норма предлагается», – пояснил он. При этом ввиду того, что объем услуг невелик, НДС оценивается в объеме 2 млрд тенге, спрогнозировал Даленов.

«Если будет расти объем оказываемых услуг, соответственно, и увеличится объем поступающих налогов, мы будем это контролировать», – резюмировал министр. (inbusiness.kz)