В Каспийском море обнаружили лед аномальной толщины

Раньше обычного начало замерзать Азовское море, а на севере Каспийского моря толщина льда больше обычной на 30%.

Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Из-за того, что значительные морозы отмечались на юге европейской части России. Началось установление ледостава на Азовском море в Таганрогском заливе. Также начал замерзать север Каспийского моря. Причем по оценкам ледовитость моря примерно на 30% превышает обычные для этого времени показатели. Речь идет о толщине и площади льда», — сказал Вильфанд.

 

| 2020-12-18T09:05:04+04:00 18 декабря 2020, 09:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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