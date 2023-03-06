Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов 68 953 га освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом заявил начальник управления ANAMA Идрис Исмайлов на заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, проходящем в международном аэропорту Физули.

По его словам, на этих территориях обнаружено 82 744 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Очищено 941 га территории, по которой пройдет железная дорога Физули-Зангилан-Агбенд и дополнительно будет очищено 77 га с учетом расширения основания этой ж/д дороги. Агентство продолжает работы по разминированию на участках автомобильных дорог Физули-Агдам, Губадлы-Махмудлу-Язы дюзю и Агдам-Хиндарх-Агджабеди. По плану работ на 2023 год планируется очистить 820,1 га территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов», — сказал он.