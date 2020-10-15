В Карабахе ликвидирован армянский генерал

В результате успешных действий подразделений азербайджанской армии в Карабахе армянские войска понесли серьезные потери и были вынуждены отступить на различных направлениях фронта. Об этом сообщает armiya.az.

Как стало известно, минувшей ночью в Карабахе был ликвидирован генерал-майор Артак Тоноян.

А.Тоноян ранее командовал бригадой миротворческих сил ВС Армении. 13 октября он был направлен Министерством обороны РА на один из участков фронта в Карабахе, где и был успешно уничтожен Вооруженными силами Азербайджана.