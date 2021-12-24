На освобожденных территориях Азербайджана будет построено 1 441,7 км дорог.

Oб этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на научно-практической конференции «Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа».

«Они будут сданы в эксплуатацию в ближайшие 20 лет, их загруженность составит 61% не только в ближайшее время, но и вплоть до 2041 года. В то время как в мире эта цифра составляет около 85%. Это говорит о внимании и заботе нашего государства к освобожденным территориям. Сегодня разрабатывается специальная концепция в данном направлении. Уже сдана в эксплуатацию дорога Победы протяженностью 101 км, будут завершены еще 15 дорожных проектов общей протяженностью 1 441,7 км», — сказал глава ведомства.