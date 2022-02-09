Корреспондент Афинского Македонского агентства новостей (АМНА) Николаос Кацикас был обнаружен в своей квартире убитым. Об этом сообщило во вторник агентство АМНА.

Кацикас был найден мертвым с множественными ножевыми ранениями в своей квартире в Каире.

Египетские власти, расследующие убийство журналиста, объявили об аресте курьера по доставке еды в качестве подозреваемого. Судебный источник сообщает, что мотивом убийства считается ограбление. По всей видимости, подозреваемый работал в ресторане и знал жертву. (Газета.Ру)