В Каире выставили на показ мумии 22 фараонов

В Национальном музее египетской цивилизации в Каире открылась выставка мумий, которые ранее были доставлены в музей торжественной процессией.

Как сообщает государственная газета «Ахбар аль-Яум» со ссылкой на главу Национального музея египетской цивилизации Ахмеда Ганима, мумии с воскресенья, 18 апреля, выставлены на всеобщее обозрение, их могут посмотреть как местные, так и иностранные туристы.

По словам Ганима, уникальные исторические экспонаты содержатся в специальных витринах, в которых строго соблюдается необходимый баланс температуры и азота.

Ганим сообщил, что интерьер выставочного зала оформлен наподобие кладбища фараонов в Долине царей (город Луксор).

Церемония перевозки мумий 22 фараонов прошла в Каире 3 апреля текущего года.

В числе перевезенных мумий — 18 царей и четыре царицы, в том числе мумии фараонов Рамзеса II и Сети I.

Мероприятие получило название «Золотой парад фараонов».

По данным Министерства туризма Египта, мумии были обнаружены в 1871 и 1898 годах в двух гробницах около Фив, древней столицы Египта.

История перенесенных мумий восходит к периоду династии фараонов, которая правила в Египте в 1580-1085 годах до нашей эры. (Агентство Анадолу)