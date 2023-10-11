По меньшей мере 1200 человек погибли в результате нападений ХАМАС на Израиль, сообщила утром в среду общественная телекомпания Кан.

По данным ЦАХАЛ, десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дараджа-Туффа в секторе Газа рано утром в среду по местному времени.

Израиль наносит авиаудары по сектору Газа, поражая сотни целей и превращая кварталы в руины.

«Кроме того, был нанесен удар по террористической инфраструктуре, используемой террористической организацией «Исламский джихад», — говорится в сообщении.