В Израиле приступили к ослаблению антивирусных ограничений

В Израиле согласно постановлению правительства в воскресенье, 18 октября, начался первый этап выхода страны из повторного режима локдауна, который был введен месяцем ранее.

В частности, снимается ограничение на удаление от места жительства на расстояние более 1 км, разрешается собираться группами до 10 человек в помещении и до 20 на свежем воздухе. Возобновляют работу детские сады, кафе и рестораны начнут оказывать услуги на вынос, а коммерческие заведения могут работать без приема посетителей, открываются национальные парки и пляжи.

Между тем большинство карантинных мер остаются в силе. Возвращение к обычному ритму жизни в Израиле должно пройти в несколько этапов — до 21 февраля 2021 года. Если же ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, то власти снова могут ввести ограничительные меры.

Вечером накануне, 17 октября, несмотря на строгие ограничения, во многих израильских городах вновь прошли демонстрации против правительственных мер по борьбе с эпидемией, в которых приняли участие десятки тысяч человек. (DW)