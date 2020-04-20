В Израиле подписали соглашение о создании правительственной коалиции

Лидер партии «Ликуд» и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава партии «Кахоль-Лаван» и спикер Кнессета (парламента Израиля) Бени Ганц подписали в понедельник соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По его данным, в соответствии с достигнутой договоренностью Нетаньяху будет премьером первые полтора года, после чего в рамках ротации портфель главы кабмина перейдет к Ганцу. Оба политика встретились в понедельник вечером в резиденции премьера в Иерусалиме для подписания соглашения. Предыдущая встреча Нетаньяху и Ганца утром того же дня закончилась безрезультатно, но команды переговорщиков двух партий продолжили обсуждение и нашли компромисс по вопросу о составе комиссии по назначению судей, который оставался последним спорным между сторонами, указывает Kan. (ТАСС)

| 2020-04-20T22:43:15+00:00 21 апреля 2020, 00:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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