В Израиле началась забастовка медсестер

«Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка, во время которой работа будет проводиться по режиму выходного дня, за исключением отделений коронавируса в больницах, которые продолжат работать в обычном режиме», — сообщает телеканал.
Профсоюз медсестер и медбратьев требовал увеличения зарплат и улучшения условий работы медперсонала в связи с высокой загруженностью израильских больниц на фоне роста заболеваемости коронавирусом.