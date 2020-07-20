В Израиле началась забастовка медсестер

В Израиле началась забастовка медсестер после того, как переговоры с министерством финансов о повышении зарплат потерпели неудачу, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский 13 канал.
«Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка, во время которой работа будет проводиться по режиму выходного дня, за исключением отделений коронавируса в больницах, которые продолжат работать в обычном режиме», — сообщает телеканал.
Профсоюз медсестер и медбратьев требовал увеличения зарплат и улучшения условий работы медперсонала в связи с высокой загруженностью израильских больниц на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
| 2020-07-20T11:36:25+04:00 20 июля 2020, 12:26|12345 (Пока оценок нет)
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