В Италии с 21 июня отменят комендантский час

Комендантский час на территории Италии отменят 21 июня. Об этом журналистам сообщили в понедельник представители правительства.

При этом, как анонсировалось заранее, отмена комендантского часа, сейчас действующего по всей стране с 22:00, будет постепенной. Так, принято решение перенести его наступление на один час — до 23:00 в областях с умеренными эпидемиологическими рисками («желтые зоны»), к которым сейчас относятся почти все из 20 регионов. С 7 июня комендантский час сдвинется еще на час — до полуночи. При этом с 1 июня некоторые области — Фриули-Венеция Джулия, Молизе и остров Сардиния — станут «белыми зонами», где уровень заражений менее 50 человек на 100 тыс., что позволит досрочно отменить комендантский час. С 7 июня «белыми зонами» станут Абруццо, Лигурия и Венето.

Подобный график был принят по итогам заседания премьер-министра Италии Марио Драги с рядом министров и представителями научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации по борьбе с пандемией.