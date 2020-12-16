В Испании завершено крупнейшее за 10 лет расследование против «русской мафии»

Испанская полиция завершила крупнейшее за 10 лет расследование против «мафии с Востока Европы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В ходе операции были задержаны 23 человека, среди них 8 граждан России, 2 — Украины, один гражданин Алжира, остальные — Испании.

Как рассказали в полиции, дело является крупнейшим за последние 10 лет из-за «высокого иерархического уровня задержанных».

По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией, планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.

Расследование дела против «русской мафии» началось в 2013 году.