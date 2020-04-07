В Испании всем раздадут деньги

В Испании на фоне эпидемии коронавируса власти захотели ввести безусловный базовый доход и раздавать деньги людям просто так. Об этом сообщил местный телеканал La Sexta со ссылкой на вице-премьера, министра экономики страны Надию Кальвиньо, сообщает Лента.Ру.
Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 7 апреля 2020 года в стране зарегистрировано более 135 тысяч случаев заражения и свыше 13 тысяч смертей от инфекции.