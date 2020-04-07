В Испании всем раздадут деньги

В Испании на фоне эпидемии коронавируса власти захотели ввести безусловный базовый доход и раздавать деньги людям просто так. Об этом сообщил местный телеканал La Sexta со ссылкой на вице-премьера, министра экономики страны Надию Кальвиньо, сообщает Лента.Ру.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 7 апреля 2020 года в стране зарегистрировано более 135 тысяч случаев заражения и свыше 13 тысяч смертей от инфекции.

| 2020-04-07T22:11:25+00:00 7 апреля 2020, 23:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss