В Испании растет количество зараженных коронавирусом

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Испании увеличилось за день на 271. Как передает РИА Новости, это почти на 100 больше, чем днем ранее.

В Мадриде выявлены 95 случаев заболевания, в Каталонии – 88.

30 мая сообщалось о 187 новых заражениях за 24 часа, выявленных при помощи ПЦР-тестов, 28 мая – о 182. Общее число случаев с начала эпидемии составляет на субботу 239 228 человек.

За последние семь дней скончались 43 пациента, 29 мая сообщалось о 39 умерших за неделю. Общее число жертв составило 27 125 человек.