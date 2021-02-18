В Испании прошли акции в поддержку осужденного рэпера

Десятки человек получили ранения в результате столкновений демонстрантов с полицией в ночь со среды на четверг, 18 февраля. Манифестации состоялись в Мадриде, Барселоне и еще в 30 городах Испании в поддержку 32-летнего леворадикального рэпера Пабло Хаселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление монархии, передает DW. Нанесен материальный ущерб торговым учреждениям и городскому хозяйству.

В столице Испании сотни молодых людей собрались поздно вечером на центральной площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили DW в пресс-службе полиции, они требовали освободить Хаселя, выкрикивали оскорбления в адрес властей Испании, а затем начали забрасывать полицейских камнями и бутылками, вступили с ними в драку. Стражи порядка ответили дубинками, слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Аналогичные бурные протесты поклонников рэпа и леворадикальных активистов прошли в разных городах Каталонии, где жил Хасель до заключения под стражу. В столице региона — Барселоне столкновения с полицией имели место второй день подряд. Здесь был разгромлен полицейский комиссариат, разграблены торговые предприятия. Задержаны 29 человек. Есть пострадавшие.

Беспорядки были осуждены всеми демократическими партиями Испании, но нашли поддержку со стороны популистской партии «Подемос», входящей в левое коалиционное правительство страны. Лидер этой партии и вице-премьер правительства Пабло Иглесиас потребовал освободить Хаселя, утверждая, что он в своем творчестве пользовался правом на свободу слова.