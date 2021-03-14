В Испании на борту самодельной субмарины нашли 22 тонны наркотиков

В городе Малага в Испании местные работники правоохранительных органов обнаружили ангар с самодельной подводной лодкой для перевозки наркотических средств, передает РИА Новости.

Отмечается, что лодка была обнаружена в ходе совместной операции представителей сразу пяти стран и сотрудников Европола, по итогам которой задержали 52 человека и изъяли 22 тонны наркотических средств.

Работники правоохранительных органов считают, что девятиметровая лодка была построена для контрабанды кокаина и гашиша, с помощью такой лодки можно было незаметно переправлять до двух тонн наркотической продукции.

| 2021-03-14T17:52:41+04:00 14 марта 2021, 19:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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