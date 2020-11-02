В Испании акции против карантинных мер переросли в беспорядки

Акции протеста в воскресенье вечером в городах Леон (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) и Логроньо (столица автономного сообщества Риоха) против мер по сдерживанию пандемии вновь переросли в беспорядки. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

Как уточнило представительство правительства Испании в Риохе в Twitter, «полиция задержала этой ночью в Логроньо еще четырех человек после беспорядков». Участники протеста, в частности, поджигали мусорные контейнеры. В Леоне акция была организована через соцсети. Некоторые участники протеста нанесли ущерб автомобилям, бросали фальшфейеры на землю под крики «Свобода», переворачивали контейнеры. Информации о задержанных пока нет.

С пятницы в разных городах Испании прошли манифестации против ограничительных мер, которые перерастали в столкновения с полицией. Обычно протесты начинались мирно, но затем группы молодых людей устраивали беспорядки: поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады, бросали в полицию разные предметы, разбивали витрины магазинов. Такие акции прошли в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Бильбао и других крупных населенных пунктах страны. Были задержаны десятки человек.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,1 млн инфицированных, свыше 35,8 тыс. пациентов умерли. К настоящему моменту большинство испанских автономных сообществ в дополнение к уже принятым мерам для борьбы с пандемией ввели ограничения на въезд и выезд со своих территорий.