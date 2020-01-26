В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, погибли 3 человека

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространило информацию, в связи с произошедшим в Исмаиллы ДТП.

Как сообщили в Объединении, скончался один из пострадавших в аварии.

«В результате ДТП два человека, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2106, скончались на месте, двое были отправлены в больницу. Один из них — маленький ребенок — скончался по дороге. В настоящее время в больнице в целом находятся четверо пострадавших, их состояние оценивается как нормальное. Другие пострадавшие были отпущены домой после оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром в Исмаиллинском районе столкнулись пассажирский автобус, направлявшийся из Баку в Габалу, и легковой автомобиль.