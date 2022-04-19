В городе Ирпень под Киевом были убиты 269 мирных жителя. Об этом сообщил представитель главного следственного управления Украины Сергей Пантелеев. По его словам, полицейские закончили следственные действия в городе и установили семь мест расстрела людей.

Пантелеев отметил, что следователи осмотрели жилые кварталы, частные дома и магазины в районах, где дислоцировались российские военнослужащие.

Кроме того, по словам Пантелеева, украинская полиция подготовила для передачи в Международный уголовный суд материалы дела по обстрелу российской армией жилого комплекса Rich Town. (svoboda.org)