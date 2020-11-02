В Иране заявили, что готовы вести диалог с новым президентом США в рамках ядерной сделки

Иранская сторона готова идти на диалог с любым следующим президентом США в рамках ядерной сделки. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы будем исходить из того, какую политику будет проводить новое правительство в США, какой бы партии оно ни принадлежало. Рамки для диалога ясны — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)», — сказал он. Пресс-конференцию транслировал телеканал PressTV.

Хатибзаде добавил, что «обе [американские] партии осознали, насколько провальной была их политика, и они не добились своих целей».

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.(ТАСС)