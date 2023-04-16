В Иране отправили в тюрьму 10 военнослужащих Вооруженных сил по обвинению в причастности к сбитию самолета «Международных авиалиний Украины», которое произошло в начале января 2020 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода». В частности, командир был приговорен к 10 годам заключения, и еще девять военных получили сроки от одного до трех лет лишения свободы.

«Расследование этого дела было одним из важнейших, чувствительных, и сложных судебных процессов за последние годы в стране», — сказано в сообщении на сайте судебной власти Ирана.

В этой связи сказано, что действия командира, приведшие к сбитию самолета, были связаны с непониманием ситуации и его необоснованной верой в то, что обнаруженная цель была враждебной.