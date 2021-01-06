В Иране впервые испытали собственный стелс-беспилотник

Иранская армия впервые испытала отечественный беспилотник-самоубийцу «Араш» с применением технологии «стелс» в ходе крупномасштабных боевых учений беспилотных летательных аппаратов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

На крупных совместных учениях армии Ирана с задействованием сотен беспилотников сухопутных сил, сил противовоздушной обороны, военно-воздушных и морских сил армии, которые начались во вторник также успешно испытали беспилотники вертикального взлета, способные нести легкие бомбы, а также другие беспилотники-камикадзе с дальним радиусом действия во время военных учений.

Учения прошли во вторник и в среду в провинции Семнан в восточной части страны, на различных заставах на границе Ирана.

В ходе учений были использованы дроны иранского производства, собранные для осуществления боевых задач, разведки, а также дроны-камикадзе.