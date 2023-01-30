Предварительные данные расследования указывают на причастность Израиля к атаке на завод в Исфахане.

Об этом сообщил Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

«Первоначальные признаки указывают на причастность Израиля к теракту в Исфахане, расследование будет продолжено», — заявил представитель исламской республики. Он также подтвердил, что атаковавшие военный объект беспилотники, вероятно, были запущены с территории Ирана.

Ранее иранские СМИ сообщили о многочисленных случаях воздушных атак. Кроме того, на заводе Министерства обороны в городе Исфахан произошло несколько мощных взрывов.