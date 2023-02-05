Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал десятки тысяч заключенных, в том числе участников протестов в стране. Как сообщает агентство IRNA, амнистия пройдет в честь 44-й годовщины победы Исламской революции и месяца Раджаб.

«Лидер согласился с предложением главы судебной власти Голяма-Хоссейна Мохсени-Эджеи о помиловании или смягчении приговора десятков тысяч обвиняемых, задержанных в ходе недавних событий в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под амнистию не попадут обвиняемые в шпионаже в пользу иностранцев, а также те, что совершал убийства или участвовал в разрушениях и поджогах государственных зданий.

В Иране с середины сентября прошлого года проходят массовые протесты после гибели Махсы Амини, которую полиция нравов задержала из-за неправильного ношения платка. Жители обвинили правоохранителей в смерти девушки.

Суд Ирана приговорил к смерти пятерых участников протестов из-за гибели сотрудника полиции нравов. Еще 11 человек получили длительные сроки заключения. Первая казнь состоялась 8 декабря.

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику. (gazeta.ru)