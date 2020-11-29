В Иране рассказали подробности убийства физика-ядерщика

Иранское новостное агентство Fars рассказало подробности убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Там отметили, что ядерщик был убит после того, как вышел из своей бронированной машины, в которой ехал в сторону Абсарда. По их данным, автомобиль охраны отъехал вперед для проверки обстановки, однако после этого раздался звук попадания пуль по машине.

Ученый вышел из своего автомобиля, чтобы проверить обстановку, поскольку принял звук за технические неполадки. В этот момент из стоящей в 150 метрах машины был открыт огонь. СМИ подчеркнули, что обстрел велся три минуты, а после машина, из которой велась стрельба, взорвалась.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах. (gazeta.ru)