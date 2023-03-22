В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного близ иранского города Мод в провинции Южный Хорасан, погибли по меньшей мере пять, ранены 44 человека.

Как передает #со ссылкой на İRNA, об этом сообщил начальник дорожной полиции Южного Хорасана Алиреза Резаи.

По его словам, в 04:06 по местному времени на 25-м километре трассы Бирджанд-Сарбиш в пяти километрах от города Мод перевернулся автобус.

А.Резаи отметил, что 41 человек были госпитализирован, троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.