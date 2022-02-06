Отдельные положительные сдвиги наблюдаются на переговорах по восстановлению ядерной сделки в Вене, однако пока результаты не оправдывают ожиданий Тегерана. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«После предыдущего раунда переговоров произошли некоторые положительные перемены, однако пока наши ожидания не оправдываются», — цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Дипломат добавил, что «диалог в настоящий момент достиг важного этапа».

«Все стороны должны приехать в Вену с четкой повесткой по достижению соглашения и готовностью принимать политические решения, — сказал он. — Мы сможем достигнуть хорошего соглашения только в том случае, если оно устойчиво и надежно обеспечит наши экономические интересы». (ТАСС)