В Иране от коронавируса за день скончались 120 человек

Число умерших из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки возросло на 120 человек — до 9 392. Об этом сообщила представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари, сообщает Анадолу.

По ее словам, число подтвержденных случаев COVID-19 в стране за сутки возросло на 2 615 – до 200 262.

Состояние 2 833 больных оценивается как тяжелое, 159 192 человек завершили лечение и выписаны из больниц.

До сегодняшнего дня в Иране проведено 1 370 718 тестов на COVID-19.

Помимо провинции Хузестан, в «красную зону» включены Хормозган, Курдистан, Бушир, Западный Азербайджан, Систан и Белуджистан, отметила представитель Минздрава ИРИ.

Первый случай COVID-19 в Иране был зафиксирован в городе Кум 19 февраля.