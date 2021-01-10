В Иране от коронавируса умер 71 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умер 71 человек.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране — 56 171 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 968 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 286 406 человек, из них состояние 4 664 человек оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровели 1 074 887 человек, проведено свыше 8,15 миллионов тестов на выявление коронавируса.