Иранские СМИ и политики обвиняют футболиста Али Карими в разжигании протестов из-за постов в соцсетях.

Живущий в Дубае Карими, бывший капитан национальной сборной Ирана по футболу, подвергся критике за свои посты в социальных сетях. Он осудил убийство 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини – она была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб и, по сообщению очевидцев, жестоко избита в полицейской машине. После чего Амини скончалась в больнице.

Футболист также поддержал протестующих, в особенности женщин, и призвал армию не допустить «пролития невинной крови».

«Не бойтесь сильных женщин. Может быть, придет день, когда они станут вашей единственной армией», – написал Карими в твиттере.

Он также порекомендовал безопасные VPN-сервисы, которые иранцы могут использовать для обхода государственных ограничений в Интернете, которые усилились на фоне протестов.