Суд в иранской провинции Мазендеран приговорил Аршию Такдастана, одного из лидеров протестов в ИРИ, к смертной казни, передает агентство ISNA со ссылкой на Главное управление Минюста провинции.

«…Данное лицо взяло на себя ответственность за руководство толпой на главной площади города и совершение преступных действий в ходе беспорядков. После проведения заседаний суда и заслушивания заявлений о защите самого подсудимого и его адвоката суд приговорил Аршию Такдастана… к смертной казни», – заявило управление иранского Минюста.

Ранее иранские суды в разных центрах страны приговорили к смертной казни, по данным официальных СМИ, как минимум 6 человек.